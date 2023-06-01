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Костюк и Русе поиздевались над россиянками на Roland Garros

1 июня 2023 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк и Русе поиздевались над россиянками на Roland Garros
Костюк после игры. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинка Марта Костюк уверенно начала выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису. Вместе с Габриэлой Русе она пробилась во второй раунд турнира. 

Костюк и Русе преодолели сопротивление российских теннисисток в трех сетах, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Марта Костюк выступает в парном разряде на Ролан Гаррос вместе с Габриэлой Русе из Румынии. В первом же раунде турнира они оказались сильнее российской пары. 

Марта Костюк
Марта Костюк отбивает мяч. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Сложная победа

Костюк и Русе взяли первый сет в матче с Анной Блинковой и Варварой Грачевой, но россиянки навязали борьбу и оказались сильнее во втором сете. Решающая партия могла получиться разгромной для Грачевой и Блинковой, но и без того Костюк с Русе выбили соперниц из турнира. 

Во втором раунде спортсменки из Украины и Румынии сразятся с Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Шелби Роджерс (США).

статистика игры
Статистика поединка. Скриншот YouTube

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе — Анна Блинкова / Варвара Грачева — 6:3, 3:6, 6:2

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