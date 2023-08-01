Костюк відіграла три матчболи та у вольовому стилі перемогла Андрєєску в США

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

У Вашингтоні на турнірі WTA 500 свої виступи у першому колі розпочала українка Марта Костюк. Представниця України зіграла з 44-ю ракеткою світу з Канади Б'янкою Андрєєску.

Перемогу у матчі святкувала представниця України, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що до матчу букмекери віддавали перевагу Андрєєску в коефіцієнтах — 1.73 проти 2.25 на перемогу українки.

Марта Костюк (Україна) — Б'янка Андрєєску (Канада) — 2:6, 6:3, 7:6

Матч тривав 2 години 44 хвилини, протягом яких Костюк подала три ейси, зробила вісім подвійних помилок та реалізувала чотири з одинадцяти брейк-пойнтів.

Андрєску двічі подавала навиліт, зробила п'ять подвійних помилок і використала п'ять із чотирнадцяти брейків. Наприкінці матчу Б'янка мала три матчболи, які так і не змогла використати.

Дівчата провели другий очний матч. У лютому у чвертьфіналі Хуахіна Андрєску перемогла в двох сетах.

У другому колі турнір у Вашингтоні Костюк зіграє проти другої ракетки світу, француженки Каролін Гарсії. Дівчата зустрічалися у 2018-му році у Штутгарті та у 2019-му у Страсбурзі та обидва рази у трьох сетах виграла Гарсія.

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