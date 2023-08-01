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Костюк отыграла три матчболлы и в волевом стиле победила Андрееску в США

1 августа 2023 07:15
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Агабекян Карен
редактор
Костюк отыграла три матчболлы и в волевом стиле победила Андрееску в США
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Вашингтоне на турнире WTA 500 свои выступления в первом круге начала украинка Марта Костюк. Представительница Украины сыграла с 44-й ракеткой мира из Канады Бьянкой Андрееску.

Победу в матче праздновала представительница Украины, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что до матча букмекеры отдавали преимущество Андрееску в коэффициентах — 1.73 против 2.25 на победу украинки.

Марта Костюк (Украина) — Бьянка Андрееску (Канада) — 2:6, 6:3, 7:6

Матч длился 2 часа 44 минуты, в течение которых Костюк подала три эйса, сделала восемь двойных ошибок и реализовала четыре из одиннадцати брейк-пойнтов.

Андрееску дважды подавала навылет, сделала пять двойных ошибок и использовала пять из четырнадцати брейков. В концовке матча Бьянка имела три матчбола, который так и не смогла использовать.

Девушки провели второй очный матч. В феврале в четвертьфинале Хуахина Андрееску победила в двух сетах.

Во втором круге турнир в Вашингтоне Костюк сыграет против второй ракетки мира, француженки Каролин Гарсии. Девушки встречались в 2018-м году в Штутгарте и в 2019-м в Страсбурге и оба раза в трех сетах выиграла Гарсия.

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