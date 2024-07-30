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Костюк вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024

30 липня 2024 19:41
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру на Олімпіаді-2024
Марта Костюк. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійському турнірі у Парижі українська тенісистка Марта Костюк зіграла у третьому колі. Суперницею українки стала восьма ракетка світу Марія Саккарі із Греції.

Костюк удалося вирвати важку перемогу у трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: Reuters

Марія Саккарі (Греція) — Марта Костюк (Україна) — 6:4, 6:7, 4:6

Перед матчем Саккарі була великим фаворитом. До того ж раніше із трьох очних матчів гречанка виграла два.

У першому сеті Костюк показала, що огризатиметься, коли повела з рахунком 3:0. Проте Саккарі повернулася у гру та виграла сет.

У другому сеті Костюк також була дуже близька до поразки, але змогла дістати Саккарі та перемогти на тайбрейку. У третьому сеті українка остаточно переламала перебіг матчу.

Гра тривала 2 години 49 хвилин. За час на корті Костюк не подавала ейсів, зробила 13 подвійних помилок та реалізувала 10 із 19 брейк-пойнтів.

Саккарі тричі подала навиліт, зробила вісім подвійних помилок та використала дев'ять із 19 брейків.

У чвертьфіналі Костюк зіграє з хорваткою Донною Векіч, якій у травні у Парижі програла на Відкритому чемпіонаті Франції.

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