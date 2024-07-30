Еліна Світоліна програла Крейчиковій у третьому раунді тенісу на Олімпіаді

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

У Парижі на Олімпійських іграх відбуваються матчі третього кола тенісного турніру. На цій стадії виступила українка Еліна Світоліна.

Бронзова призерка Токіо-2020 програла чешці Барборі Крейчиковій, повідомив портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Еліна Світоліна (Україна) — Барбора Крейчикова (Чехія) — 6:7, 6:2, 4:6

Крейчикова зараз є 10-й ракеткою у світі, і вона була фаворитом цієї зустрічі. Раніше дівчата зустрічалися у 2022-му році в Парижі, де перемогла Барбора.

Світоліна відмінно почала матч і в першому сеті вела з рахунком 3:0, але потім втратила перевагу і матч нагадував гойдалку. Другий сет Еліна провела краще, але у третьому Крейчікава знову повернулася у матч та оформила камбек.

Другий матч тенісисток тривав 2 години 48 хвилин. За час на корті Світоліна подала вісім ейсів, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала шість із десяти брейк-пойнтів.

Крейчикова чотири рази подала навиліт, зробила чотири подвійні помилки та використала п'ять із 15 брейків.

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