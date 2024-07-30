Еліна Світоліна програла Крейчиковій у третьому раунді тенісу на Олімпіаді

Элина Свитолина. Фото: Reuters

В Париже на Олимпийских играх проходят матчи третьего круга теннисного турнира. На этой стадии выступила украинка Элина Свитолина.

Бронзовая призерка Токио-2020 проиграла чешке Барборе Крейчиковой, сообщил портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина. Фото: Reuters

Элина Свитолина (Украина) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:7, 6:2, 4:6

Крейчикова на текущий момент является 10-й ракеткой в мире, и она была фаворитом этой встречи. Ранее девушки встречались в 2022-м году в Париже и победила Барбора.

Свитолина отлично начала матч и в первом сете вела со счетом 3:0, но затем потеряла преимущество и матч напоминал качели. Второй сет Элина провела лучше, но в третьем Крейчикава снова вернулась в матч и оформила камбек.

Второй матч теннисисток продлился 2 часа 48 минут. За время на корте Свитолина подала восемь эйсов, сделала четыре двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

Крейчикова четырежды подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и использовала пять из 15 брейков.

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