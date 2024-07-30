Марта Костюк вийшла в чвертьфінал тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Марта Костюк. Фото: Reuters

На Олимпийском турнире в Париже украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в третьем круге. Соперницей украинки стала восьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции.

Костюк удалось вырвать тяжелую победу в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: Reuters

Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:7, 4:6

Перед матчем Саккари была большим фаворитом. К тому же ранее из трех матчей гречанка выиграла два.

В первом сете Костюк показала, что будет огрызаться, когда повела со счетом 3:0. Однако Саккари вернулась в игру и выиграла сет.

Во втором сете Костюк также была очень близка к поражению, но смогла достать Саккари и победить на тайбрейке. В третьем сете украинка окончательно переломила ход матча.

Матч продлился 2 часа 49 минут. За время на корте Костюк не подавала эйсов, сделала 13 двойных ошибок и реализовала 10 из 19 брейк-пойнтов.

Саккари трижды подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и использовала девять из 19 брейков.

В четвертьфинале Костюк сыграет с хорваткой Донной Векич, которой в мае в Париже проиграла на Открытом чемпионате Франции.

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