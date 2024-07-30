Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Костюк вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2024 arrow

Костюк вышла в четвертьфинал Олимпийских игр-2024

30 июля 2024 19:41
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Марта Костюк вийшла в чвертьфінал тенісного турніру на Олімпіаді-2024
Марта Костюк. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийском турнире в Париже украинская теннисистка Марта Костюк сыграла в третьем круге. Соперницей украинки стала восьмая ракетка мира Мария Саккари из Греции.

Костюк удалось вырвать тяжелую победу в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: Reuters

Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:7, 4:6

Перед матчем Саккари была большим фаворитом. К тому же ранее из трех матчей гречанка выиграла два.

В первом сете Костюк показала, что будет огрызаться, когда повела со счетом 3:0. Однако Саккари вернулась в игру и выиграла сет.

Во втором сете Костюк также была очень близка к поражению, но смогла достать Саккари и победить на тайбрейке. В третьем сете украинка окончательно переломила ход матча.

Матч продлился 2 часа 49 минут. За время на корте Костюк не подавала эйсов, сделала 13 двойных ошибок и реализовала 10 из 19 брейк-пойнтов.

Саккари трижды подала навылет, сделала восемь двойных ошибок и использовала девять из 19 брейков.

В четвертьфинале Костюк сыграет с хорваткой Донной Векич, которой в мае в Париже проиграла на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Олимпийские игры Теннис Олимпиада-2024 Марта Костюк украинские теннисисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом