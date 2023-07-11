Костюк вийшла до чвертьфіналу "Вімблдону" у міксті

Березня Костюк. Фото: j48tennis.net

У другому колі "Вімблдону" у змішаному розряді продовжила виступи українка Марта Костюк у парі із сальвадорцем Марсело Аревало. Цього разу дует переміг суперників у трьох сетах.

Українка та її партнер обіграли британця Джеймі Маррея та американку Тейлор Таунсенд, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що українка раніше у третьому колі одиночного розряду "Вімблдону" програла Медісон Кіз. До цього Марта перемогла восьму ракетку світу Марію Саккарі та міцну іспанку Паулу Бадосу.

​ Марта Костюк на "Вімблдоні". Фото: j48tennis.net

Костюк іде за титулом переможниці "Вімблдону"

Костюк вирішила на "Вімблдоні" виступити у кількох розрядах і тому вилетівши з одиночки та парного турніру продовжила перемагати у міксті, де рівень суперників нижчий та шансів на перемогу більше. Матч тривав 1 годину та 50 хвилин, протягом яких Марта та Аревало подали сім ейсів, зробили п'ять подвійних помилок та реалізували два з п'яти брейк-пойнтів.

У Маррея та Таунсенд три ейси, шість подвійних помилок та один з одинадцяти реалізованих брейків.

Марсело Аревало/Марта Костюк — Джеймі Маррей/Тейлор Таунсенд — 6:4, 3:6, 6:3

У наступному раунді "Вімблдону" Марсело та Марта зіграють із нідерландцем Матві Мідделкопом та індонезійською тенісисткою Алдилою Сутджіаді.

Зазначимо, що Костюк утретє в кар'єрі грає у міксті. У 2023 році Марта та Аревало дійшли до чвертьфіналу "Ролан Гарроса". 2021-го на "Вімблдоні" українка у змішаному розряді зупинилася у другому раунді.

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