Костюк вышла в четвертьфинал "Уимблдона" в миксте

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Во втором круге "Уимблдона" в смешанном разряде продолжила выступления украинка Марта Костюк в паре с сальвадорцем Марсело Аревало. На этот раз дуэт победил соперников в трех сетах.

Украинка и ее партнер обыграли британца Джейми Маррея и американку Тейлор Таунсенд, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что украинка ранее в третьем круге одиночного разряда "Уимблдона" проиграла Мэдисон Киз. До этого Марта победила восьмую ракетку мира Марию Саккари и крепкую испанку Паулу Бадосу.

Марта Костюк на "Уимблдоне". Фото: j48tennis.net

Костюк идет за титулом победительницы "Уимблдона"

Костюк решила на "Уимблдоне" выступить в нескольких разрядах и поэтому вылетев из одиночки и парного турнира продолжила побеждать в миксте, где уровень соперников ниже и шансов на победу больше. Матч длился 1 час и 50 минут, в течение которых Марта и Аревало подали семь эйсов, сделали пять двойных ошибок и реализовали два из пяти брейк-пойнтов.

У Маррея и Таунсенд три эйса, шесть двойных ошибок и один из одиннадцати реализованных брейков.

Марсело Аревало/Марта Костюк — Джейми Маррей/Тейлор Таунсенд — 6:4, 3:6, 6:3

В следующем раунде "Уимблдона" Марсело и Марта сыграют с нидерландцем Матве Мидделкопом и индонезийской теннисисткой Алдилой Сутджиади.

Отметим, что Костюк в третий раз в карьере играет в миксте. В 2023 году Марта и Аревало дошли до четвертьфинала "Ролан Гарроса". В 2021-м на "Уимблдоне" украинка в смешанном разряде остановилась во втором раунде.

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