Костюк вийшла у фінал престижного турніру, обігравши одну з найкращих тенісисток у світі

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: twitter.com/kenmckinnon13

На турнірі WTA 500 у Сан-Дієго, США, пройшли чвертьфінальні матчі. В одному з них українка Марта Костюк зіграла з першою сіяною Джесікою Пегулою.

Матч завершився перемогою Українки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше тенісистки двічі зустрічалися, й обидва рази перемогла Пегула. У Сан-Дієго вона також перебувала у статусі фаворита. Відповідно до свого положення вона розпочала матч, ведучи у сеті з рахунком 5:1. Проте Костюк вдалося відіграти відставання і на тай-брейку вирвати перемогу в сеті.

У другому сеті Костюк розгромила Пегулу, дозволивши їй виграти лише одну подачу.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин, за які Костюк подала три ейси, зробила дев'ять подвійних помилок та реалізувала 5 із 8 брейк-пойнтів.

Пегула не подавала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і використала 3 з 8 брейків.

Костюк вдруге у кар'єрі виступить у фіналі турніру WTA та вперше у категорії WTA 500. Рівно рік тому Марта перемогла на турнірі WTA 250 в Остіні, штат Техас, США.

У фіналі Костюк зіграє з 49 ракеткою світу британкою Кеті Бултер. У другому півфіналі вона виграла в американки Еммі Наварро.

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