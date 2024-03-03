Костюк вышла в финал престижного турнира, обыграв одну из лучших теннисисток в мире

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: twitter.com/kenmckinnon13

На турнире WTA 500 в Сан-Диего, США, прошли четвертьфинальные матчи. В одном из них украинка Марта Костюк сыграла с первой сеяной Джессикой Пегулой.

Матч завершился победой Украинки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее теннисистки дважды встречались, и оба раза победила Пегула. В Сан-Диего она также пребывала в статусе фаворита. Соответственно своему положению она начала матч, ведя в сете со счетом 5:1. Однако Костюк удалось отыграть отставание и на тай-брейке вырвать победу в сете.

Во втором сете Костюк разгромила Пегулу, позволив ей выиграть всего одну подачу.

Матч длился 1 час 37 минут, за которые Костюк подала три эйса, сделала девять двойных ошибок и реализовала 5 из 8брейк-пойнтов.

Пегула не подавала навылет, допустила две двойные ошибки, и 3 из 8 брейков.

Костюк во второй раз в карьере выступит в финале турнира WTA и впервые в категории WTA 500. Ровно год назад Марта победила на турнире WTA 250 в Остине, штат Техас, США.

В финале Костюк cыграет с 49-й ракеткой мира британкой Кэти Бултер. Во втором полуфинале она выиграла у американки Эммы Наварро.

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