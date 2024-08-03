Ковтун розповів про важливе досягнення на Олімпіаді у Парижі

Ілля Ковтун виступає у Парижі. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Ілля Ковтун знову посів четверте місце на Олімпіаді у Парижі. Цього разу український гімнаст виступив у фіналі у вільних вправах.

Спортсмен в інтерв'ю "Суспільне Спорт" зізнався, що не відчуває розчарування після свого результату.

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Ілля Ковтун на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Що Ковтун сказав про свій виступ

Ілля Ковтун пояснив свою невдачу в черговому олімпійському фіналі тим, що загальний рівень та підготовка конкурентів були дуже високими. Кожен спортсмен, включно з самим українцем, продемонстрував максимум власних можливостей.

"Було б дуже складно потрапити навіть на третє місце. Я зробив усе, що міг, але став лише четвертим. Це теж гарний результат. Продемонстрував, що я найкращий спортсмен із багатоборства в Європі, бо перші три місця — це Азія. Це теж показово", — пояснив Ковтун.

На українця чекає ще один фінал на Олімпіаді в Парижі. У понеділок, 5 серпня, він візьме участь у турнірі на паралельних брусах.

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