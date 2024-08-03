Ковтун рассказал о важном достижении на Олимпиаде в Париже

Илья Ковтун выступает в Париже. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Илья Ковтун снова занял четвертое место на Олимпиаде в Париже. На этот раз украинский гимнаст выступил в финале в свободных упражнениях.

Спортсмен в интервью "Суспільне Спорт" признался, что не испытывает разочарования после своего результата.

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Илья Ковтун на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Что Ковтун сказал о своем выступлении

Илья Ковтун объяснил свою неудачу в очередном олимпийском финале тем, что общий уровень и подготовка конкурентов были очень высокими. Каждый спортсмен, включая самого украинца, продемонстрировал максимум собственных возможностей.

"Было бы очень сложно попасть даже на третье место. Я сделал все, что мог, но стал только четвертым. Это тоже хороший результат. Продемонстрировал, что я лучший спортсмен по многоборью в Европе, потому что первые три места — это Азия. Это тоже показательно", — объяснил Ковтун.

Украинца ожидает еще один финал на Олимпиаде в Париже. В понедельник, 5 августа, он примет участие в турнире на параллельных брусьях.

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