Ковтун рассказал о важном достижении на Олимпиаде в Париже

Ковтун объяснил, что помешало ему выиграть медаль на Олимпиаде в Париже
Илья Ковтун снова занял четвертое место на Олимпиаде в Париже. На этот раз украинский гимнаст выступил в финале в свободных упражнениях.
Спортсмен в интервью "Суспільне Спорт" признался, что не испытывает разочарования после своего результата.
Молодой 20-летний украинец Илья Ковтун стал 4-м в личном многоборье на Олимпиаде в Париже. После этого он снова остановился в шаге от пьедестала после свободных упражнений.
Что Ковтун сказал о своем выступлении
Илья Ковтун объяснил свою неудачу в очередном олимпийском финале тем, что общий уровень и подготовка конкурентов были очень высокими. Каждый спортсмен, включая самого украинца, продемонстрировал максимум собственных возможностей.
"Было бы очень сложно попасть даже на третье место. Я сделал все, что мог, но стал только четвертым. Это тоже хороший результат. Продемонстрировал, что я лучший спортсмен по многоборью в Европе, потому что первые три места — это Азия. Это тоже показательно", — объяснил Ковтун.
Украинца ожидает еще один финал на Олимпиаде в Париже. В понедельник, 5 августа, он примет участие в турнире на параллельных брусьях.
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