Симона Байлз выиграла третью золотую медаль в Париже и стала рекордсменкой

Симона Байлз во время турнира. Фото: Reuters/Mike Blake

Американская спортсменка Симона Байлз завоевала еще одну золотую медаль на Олимпийских Играх в Париже. Легкоатлетка с отрывом победила в опорном прыжке.

Байлз стала трехкратной золотой медалисткой на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE.

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В субботу, 3 августа, в Париже прошел финал женского олимпийского турнира в опорном прыжке. Симона Байлз в очередной раз доказала, что не зря вернулась в сборную США, поскольку именно 27-летняя американка стала обладательницей золотой медали.

Элемент прыжка Симоны Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Новый рекорд Байлз

Спортсменка выступила перед своими основными конкурентками, которые так и не сумели приблизиться к ее результату. Американка получила высокие баллы за оба прыжка.

На второй строчке оказалась Ребекка Андраде из Бразилии, которая на Играх в Токио была золотой медалисткой. "Бронза" оказалась у Джейд Кэри из США.

Симона Байлз и Джейд Кэри. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Симона Байлз завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Ранее она уже стала чемпионкой в ​​командном многоборье и личном. В общей сложности американская спортсменка завоевала 10 олимпийских медалей. В ее активе семь золотых медалей, одно "серебро" и две "бронзы".

Олимпийские игры-2024

Спортивная гимнастика. Опорный прыжок. Женщины

Симона Байлз (США) — 15,300 Ребекка Андраде (Бразилия) — 14,966 Джейд Кэри (США) — 14,466

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