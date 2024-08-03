Симона Байлз выиграла третью золотую медаль в Париже и стала рекордсменкой

Симона Байлз взяла еще одно "золото" на Олимпиаде-2024 и установила исторический рекорд
Американская спортсменка Симона Байлз завоевала еще одну золотую медаль на Олимпийских Играх в Париже. Легкоатлетка с отрывом победила в опорном прыжке.
Байлз стала трехкратной золотой медалисткой на Олимпиаде-2024, сообщает портал Новини.LIVE.
В субботу, 3 августа, в Париже прошел финал женского олимпийского турнира в опорном прыжке. Симона Байлз в очередной раз доказала, что не зря вернулась в сборную США, поскольку именно 27-летняя американка стала обладательницей золотой медали.
Новый рекорд Байлз
Спортсменка выступила перед своими основными конкурентками, которые так и не сумели приблизиться к ее результату. Американка получила высокие баллы за оба прыжка.
На второй строчке оказалась Ребекка Андраде из Бразилии, которая на Играх в Токио была золотой медалисткой. "Бронза" оказалась у Джейд Кэри из США.
Симона Байлз завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Ранее она уже стала чемпионкой в командном многоборье и личном. В общей сложности американская спортсменка завоевала 10 олимпийских медалей. В ее активе семь золотых медалей, одно "серебро" и две "бронзы".
Олимпийские игры-2024
Спортивная гимнастика. Опорный прыжок. Женщины
- Симона Байлз (США) — 15,300
- Ребекка Андраде (Бразилия) — 14,966
- Джейд Кэри (США) — 14,466
Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.
"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.
На Олимпиаде-2024 состоялась масштабная драка с участием легенд футбола — видео.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Читайте Новини.LIVE!