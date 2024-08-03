Симона Байлз виграла третю золоту медаль у Парижі та стала рекордсменкою

Сімон Байлз під час турніру. Фото: Reuters/Mike Blake

Американська спортсменка Сімона Байлз здобула ще одну золоту медаль на Олімпійських Іграх у Парижі. Легкоатлетка з відривом перемогла в опорному стрибку.

Байлз стала триразовою золотою медалісткою на Олімпіаді-2024, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 3 серпня, у Парижі пройшов фінал жіночого олімпійського турніру в опорному стрибку. Симона Байлз вкотре довела, що недаремно повернулася до збірної США, оскільки саме 27-річна американка стала володаркою золотої медалі.

Елемент стрибка Сімони Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Новий рекорд Байлз

Спортсменка виступила перед своїми основними конкурентками, які так і не зуміли наблизитись до її результату. Американка отримала високі бали за обидва стрибки.

На другому рядку опинилася Ребека Андраде з Бразилії, яка на Іграх у Токіо була золотою медалісткою. "Бронза" опинилася у Джейд Кері зі США.

Симона Байлз і Джейд Кері. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Симона Байлз здобула третю золоту медаль на Олімпіаді в Парижі. Раніше вона вже стала чемпіонкою в командному багатоборстві та особистому. Загалом американська спортсменка виборола 10 олімпійських медалей. В її активі сім золотих медалі, одне "срібло" та дві "бронзи".

Олімпійські ігри-2024

Спортивна гімнастика. Опорний стрибок. Жінки

Симона Байлз (США) — 15,300 Ребека Андраде (Бразилія) — 14,966 Джейд Кері (США) — 14,466

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