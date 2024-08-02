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Найтитулованіша гімнастка світу відповіла на критику своєї зачіски в Instagram

2 серпня 2024 11:44
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Олімпійська чемпіонка Парижу-2024 відповіла на хейт своєї зачіски в Instagram
Симона Байлз. Фото: Gabriel Buoys/AFP
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Найбільш нагороджена гімнастка в історії з 37 медалями на Олімпіадах та інших змаганнях американка Симона Байлз попросила глядачів ігор у Парижі-2024 залишити коментарі про її волосся при собі. З подібним ставленням до своєї зовнішності чемпіонка стикається вже довгі роки.

Про це написав People.

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Деякі користувачі робили їй некоректні зауваження щодо волосся, яке стирчало з пучків та хвостиків, й закликали заколоти його.

У відповідь гімнастка записала кілька відео в Instagram Stories, де застерегла підписників від подальшої критики.

"Наступного разу, коли ви захочете прокоментувати зачіску темношкірої дівчини, просто не робіть цього", — зазначила вона.

Річ у тім, що переважна більшість темношкірих американців мають жорстке кучеряве волосся, й щоб зібрати його в пучок або хвостик, потрібно вирівнювати локони.

Симона у відеозверненні пояснила, що на момент запису вона їхала в автобусі, де у спеку не працював кондиціонер, що сильно впливало на її волосся.

 

Найтитулованіша гімнастка світу відповіла на критику своєї зачіски в Instagram - фото 1
Фото: Instagram/simonebiles

Раніше в одному з інтерв'ю чемпіонка розповіла, що попервах хвилювалася, аби її зачіску не вважали непрофесійною.

"Але тепер мене це не бентежить. Я нарешті вчуся любити своє волосся, текстуру, яку маю, й стилі, які я вмію робити", — підкреслила Симона.

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США Instagram зачіски Олімпіада-2024 Гімнастика Париж-2024

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