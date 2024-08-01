Олімпіада-2024 — Симона Байлс здобула шосту золоту медаль у особистому багатоборстві

Симона Байлс здобула шосту золоту медаль на Олімпійських іграх-2024
Американська гімнастка Симона Байлс здобула золоту медаль у особистому багатоборстві на Олімпійських іграх-2024. Це її шосте золото.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Спортсменка зі США набрала 59,131 бала, що принесло їй шосте золото на Олімпіаді.
Цього року Байлс вже стала чемпіонкою у командному багатоборстві.
Срібну медаль у фіналі особистого багатоборства отримала Ребека Андраде з Бразилії, а бронзу здобула ще одна американка Суніса Лі.
Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.
Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі.
Ковтун назвав головне розчарування на Олімпіаді у Парижі.
Верняєв натякнув на обставини, через які не виграв медаль у багатоборстві.
Костюк пояснила, як технічна проблема призвела до її поразки на Олімпіаді.
Читайте Новини.LIVE!