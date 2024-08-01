Олімпіада-2024 — Симона Байлс здобула шосту золоту медаль у особистому багатоборстві

Американська гімнастка Симона Байлс. Фото: AP

Американська гімнастка Симона Байлс здобула золоту медаль у особистому багатоборстві на Олімпійських іграх-2024. Це її шосте золото.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Цього року Байлс вже стала чемпіонкою у командному багатоборстві.

Срібну медаль у фіналі особистого багатоборства отримала Ребека Андраде з Бразилії, а бронзу здобула ще одна американка Суніса Лі.

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