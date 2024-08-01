Олімпіада-2024 — тенісистки Людмила та Надія Кіченок залишили змагання

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок. Фото: Reuters

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024. Сестри втратили перевагу на тай-брейку.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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Рахунок матчу

Українські тенісистки програли восьмій сіяній парі Крістіна Букша / Сара Соррібес-Тормо з Іспанії – 3:6, 6:2, 10:12.

На тай-брейку сестри Кіченок втратили перевагу. Рахунок 7:3.

Матч тривав годину й 43 хвилини.

Людмила і Надія один раз подавали навиліт, зробили чотири подвійні помилки і використали 4/7 брейк-пойнтів.

Цей чвертьфінал Олімпійських ігор був для сестер другим поспіль.

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