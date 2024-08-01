Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тенісистки Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпіади-2024 і залишили змагання arrow

Тенісистки Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпіади-2024 і залишили змагання

1 серпня 2024 20:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Олімпіада-2024 — тенісистки Людмила та Надія Кіченок залишили змагання
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок. Фото: Reuters
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024. Сестри втратили перевагу на тай-брейку.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Читайте також:

Рахунок матчу

Українські тенісистки програли восьмій сіяній парі Крістіна Букша / Сара Соррібес-Тормо з Іспанії – 3:6, 6:2, 10:12.

На тай-брейку сестри Кіченок втратили перевагу. Рахунок 7:3.

Матч тривав годину й 43 хвилини.

Людмила і Надія один раз подавали навиліт, зробили чотири подвійні помилки і використали 4/7 брейк-пойнтів.

Цей чвертьфінал Олімпійських ігор був для сестер другим поспіль.

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі. 

Ковтун назвав головне розчарування на Олімпіаді у Парижі. 

Верняєв натякнув на обставини, через які не виграв медаль у багатоборстві. 

Костюк пояснила, як технічна проблема призвела до її поразки на Олімпіаді.

спорт Олімпійські ігри Теніс Олімпіада-2024 українські тенісисти Людмила Кіченок Надія Кіченок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:53 Військовий хоче звільнитися із ЗСУ — які підстави надають таке право

21:48 Завтра можливі масштабні обстріли населених пунктів вздовж річки Дніпро, — Херсонська ОВА

Новина з фото

21:34 Не багет та не овочі — яка страва стала беззаперечною зіркою Олімпіади-2024

21:15 У Кропивницькому пролунало декілька вибухів

21:13 Львів’янин привласнив гроші на авто для ЗСУ — що вирішив суд

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

21:00 Скільки в Україні заброньовано чоловіків у різних галузях — у Мінекономіки назвали цифри

20:44 Тенісистки Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпіади-2024 і залишили змагання

20:42 Продавали фальсифіковані російські медпрепарати — у Києві поліція викрила злочинну схему

20:32 Сторічний артефакт — яка ціна золотої медалі Олімпіади-1924 в Парижі

20:21 Україну знову накриє спека — синоптики попередили про високу температуру у низці областей

21:53 Військовий хоче звільнитися із ЗСУ — які підстави надають таке право

21:48 Завтра можливі масштабні обстріли населених пунктів вздовж річки Дніпро, — Херсонська ОВА

Новина з фото

21:34 Не багет та не овочі — яка страва стала беззаперечною зіркою Олімпіади-2024

21:15 У Кропивницькому пролунало декілька вибухів

21:13 Львів’янин привласнив гроші на авто для ЗСУ — що вирішив суд

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

21:00 Скільки в Україні заброньовано чоловіків у різних галузях — у Мінекономіки назвали цифри

20:44 Тенісистки Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпіади-2024 і залишили змагання

20:42 Продавали фальсифіковані російські медпрепарати — у Києві поліція викрила злочинну схему

20:32 Сторічний артефакт — яка ціна золотої медалі Олімпіади-1924 в Парижі

20:21 Україну знову накриє спека — синоптики попередили про високу температуру у низці областей

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди