Олимпиада-2024 — теннисистки Людмила и Надежда Киченок покинули соревнования

Теннисистки Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпиады-2024 и покинули соревнования
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпийских игр-2024. Сестры потеряли преимущество на тай-брейке.
Об этом сообщает Tribuna.com.
Счет матча
Украинские теннисистки проиграли восьмой сеяной паре Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо из Испании — 3:6, 6:2, 10:12.
На тай-брейке сестры Киченок потеряли преимущество. Счет 7:3.
Матч длился час и 43 минуты.
Людмила и Надежда один раз подавали навылет, совершили четыре двойные ошибки и использовали 4/7 брейк-пойнтов.
Этот четвертьфинал Олимпийских игр был для сестер вторым.
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