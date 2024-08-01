Олимпиада-2024 — теннисистки Людмила и Надежда Киченок покинули соревнования

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок. Фото: Reuters

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпийских игр-2024. Сестры потеряли преимущество на тай-брейке.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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Счет матча

Украинские теннисистки проиграли восьмой сеяной паре Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо из Испании — 3:6, 6:2, 10:12.

На тай-брейке сестры Киченок потеряли преимущество. Счет 7:3.

Матч длился час и 43 минуты.

Людмила и Надежда один раз подавали навылет, совершили четыре двойные ошибки и использовали 4/7 брейк-пойнтов.

Этот четвертьфинал Олимпийских игр был для сестер вторым.

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