Олимпиада-2024 — Симона Байлс завоевала шестую золотую медаль в личном многоборье

Американская гимнастка Симона Байлс. Фото: AP

Американская гимнастка Симона Байлс завоевала золотую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх-2024. Это ее шестое золото.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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В этом году Байлс уже стала чемпионкой в командном многоборье.

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