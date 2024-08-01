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Симона Байлс завоевала шестую золотую медаль на Олимпийских играх-2024

1 августа 2024 23:39
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Олимпиада-2024 — Симона Байлс завоевала шестую золотую медаль в личном многоборье
Американская гимнастка Симона Байлс. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Американская гимнастка Симона Байлс завоевала золотую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх-2024. Это ее шестое золото.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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В этом году Байлс уже стала чемпионкой в командном многоборье.

Серебряную медаль в финале личного многоборья получила Ребекка Андраде из Бразилии, а бронзу завоевала еще одна американка — Суниса Ли.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион по популярной лиге.

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США спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Гимнастика золото медаль

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