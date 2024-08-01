Олимпиада-2024 — Симона Байлс завоевала шестую золотую медаль в личном многоборье

Симона Байлс завоевала шестую золотую медаль на Олимпийских играх-2024
Американская гимнастка Симона Байлс завоевала золотую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх-2024. Это ее шестое золото.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Спортсменка из США набрала 59,131 балла, что принесло ей шестое золото на Олимпиаде.
В этом году Байлс уже стала чемпионкой в командном многоборье.
Серебряную медаль в финале личного многоборья получила Ребекка Андраде из Бразилии, а бронзу завоевала еще одна американка — Суниса Ли.
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