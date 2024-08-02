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Самая титулованная гимнастка мира ответила на критику своей прически в Instagram

2 августа 2024 11:44
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 ответила на хейт своей прически в Instagram
Симона Байлз. Фото: Gabriel Buoys/AFP
Сергей Сом - Редактор
Сергей Сом
Редактор

Самая титулованная гимнастка в истории с 37-ю медалями на Олимпиадах и других соревнованиях американка Симона Байлз попросила зрителей игр в Париже-2024 оставить при себе комментарии о ее волосах. С подобным отношением к своему облику чемпионка сталкивается уже долгие годы.

Об этом пишет People.

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Некоторые пользователи делали ей некорректные замечания относительно торчавших из пучков и хвостиков волос и призывали заколоть их.

В ответ гимнастка записала несколько видео в Instagram Stories, где предостерегла подписчиков от дальнейшей критики.

"В следующий раз, когда вы захотите прокомментировать прическу темнокожей девушки, просто не делайте этого", — отметила она.

Дело в том, что подавляющее большинство темнокожих американцев имеют жесткие вьющиеся волосы, и чтобы собрать их в пучок или хвостик, нужно выравнивать локоны.

Симона в видеообращении объяснила, что на момент записи она ехала в автобусе, где в жару не работал кондиционер, сильно влиявший на ее волосы.

Самая титулованная гимнастка мира ответила на критику своей прически в Instagram - фото 1
Фото: Instagram/simonebiles

Ранее в одном из интервью чемпионка рассказала, что сначала волновалась, чтобы ее прическу не считали непрофессиональной.

"Но теперь меня это не смущает. Я наконец учусь любить свои волосы, текстуру, которую у меня есть, и стили, которые я умею делать", — подчеркнула Симона.

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США Instagram прически Олимпиада-2024 Гимнастика Париж-2024

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