Олимпийская чемпионка Парижа-2024 ответила на хейт своей прически в Instagram

Самая титулованная гимнастка мира ответила на критику своей прически в Instagram
Самая титулованная гимнастка в истории с 37-ю медалями на Олимпиадах и других соревнованиях американка Симона Байлз попросила зрителей игр в Париже-2024 оставить при себе комментарии о ее волосах. С подобным отношением к своему облику чемпионка сталкивается уже долгие годы.
Об этом пишет People.
Некоторые пользователи делали ей некорректные замечания относительно торчавших из пучков и хвостиков волос и призывали заколоть их.
В ответ гимнастка записала несколько видео в Instagram Stories, где предостерегла подписчиков от дальнейшей критики.
"В следующий раз, когда вы захотите прокомментировать прическу темнокожей девушки, просто не делайте этого", — отметила она.
Дело в том, что подавляющее большинство темнокожих американцев имеют жесткие вьющиеся волосы, и чтобы собрать их в пучок или хвостик, нужно выравнивать локоны.
Симона в видеообращении объяснила, что на момент записи она ехала в автобусе, где в жару не работал кондиционер, сильно влиявший на ее волосы.
Ранее в одном из интервью чемпионка рассказала, что сначала волновалась, чтобы ее прическу не считали непрофессиональной.
"Но теперь меня это не смущает. Я наконец учусь любить свои волосы, текстуру, которую у меня есть, и стили, которые я умею делать", — подчеркнула Симона.
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