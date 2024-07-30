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Ковтун заявив, що в Росії сильна команда та їхня відсутність відчувається

30 липня 2024 15:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ілля Ковтун про відсутність збірної Росії на Олімпіаді-2024
Ілля Ковтун. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У спортивній гімнастиці на Олімпійських іграх у Парижі пройшло багатоборство. За його підсумками Україна стала п'ятою, а одним із найкращих у команді був Ілля Ковтун.

Перед виступом у багатоборстві Ковтун в інтерв'ю Reuters висловився про відсутність на турнірі збірної Росії.

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Ілля Ковтун. Фото: Reuters

Ковтун оцінив росіян

Ковтуна, як і кількох інших гімнастів зі збірних Японії, Великої Британії та США, попросили оцінити відсутність збірної Росії на Олімпійських іграх.

Український гімнаст заявив, що Росія є сильною збірною, що позначається на результатах на секторі.

"Їхня відсутність відчувається, адже у них сильна команда. Це дає іншим країнам більше шансів", — сказав Ковтун.

Зазначимо, що у багатоборстві Україна мала шанси на медаль, але їх не вистачило наприкінці й вона стала лише п'ятою. Перше місце посіла Японія, другим став Китай, а третьою — команда США. Четверта позиція дісталася Великій Британії.

Ковтун, як і Олег Верняєв, ще може здобути медаль в індивідуальних змаганнях.

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Гімнастика МОК Росія Ілля Ковтун

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