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Ковтун заявил, что в России сильная команда и их отсутствие ощущается

30 июля 2024 15:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Илья Ковтун об отсутствии сборной России на Олимпиаде-2024
Илья Ковтун. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже прошло многоборье. По его итогам Украина стала пятой, а одним из лучших в команде был Илья Ковтун.

Перед выступлением в многоборье Ковтун в интервью Reuters высказался об отсутствии на турнире сборной России.

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Илья Ковтун. Фото: Reuters

Ковтун оценил россиян

Ковтуна, как и нескольких других гимнастов из сборных Японии, Великобритании и США, попросили оценить отсутствие сборной России на Олимпийских играх.

Украинский гимнаст заявил, что Россия является сильной сборной, а это сказывается на результатах на секторе.

"Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов", — сказал Ковтун.

Отметим, что в многоборье Украина имела шансы на медаль, но их не хватило на концовку и она стала лишь пятой. Первое место заняла Япония, вторым стал Китай, а третьей — команда США. Четвертая позиция досталась Великобритании.

Ковтун, как и Олег Верняев, еще может завоевать медаль в индивидуальных соревнованиях.

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

Гимнастика МОК Россия Илья Ковтун

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