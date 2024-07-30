Илья Ковтун об отсутствии сборной России на Олимпиаде-2024

Илья Ковтун. Фото: Reuters

В спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже прошло многоборье. По его итогам Украина стала пятой, а одним из лучших в команде был Илья Ковтун.

Перед выступлением в многоборье Ковтун в интервью Reuters высказался об отсутствии на турнире сборной России.

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Илья Ковтун. Фото: Reuters

Ковтун оценил россиян

Ковтуна, как и нескольких других гимнастов из сборных Японии, Великобритании и США, попросили оценить отсутствие сборной России на Олимпийских играх.

Украинский гимнаст заявил, что Россия является сильной сборной, а это сказывается на результатах на секторе.

"Их отсутствие ощущается, ведь у них сильная команда. Это дает другим странам больше шансов", — сказал Ковтун.

Отметим, что в многоборье Украина имела шансы на медаль, но их не хватило на концовку и она стала лишь пятой. Первое место заняла Япония, вторым стал Китай, а третьей — команда США. Четвертая позиция досталась Великобритании.

Ковтун, как и Олег Верняев, еще может завоевать медаль в индивидуальных соревнованиях.

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