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Красюк розповів чому високому Ф’юрі буде складно битися з Усиком

19 листопада 2023 10:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Красюк розповів чому високому Ф’юрі буде складно битися з Усиком
Красюк та Усик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Усика Олександр Красюк поділився своєю думкою про слабкі місця наступного суперника українця Тайсона Ф’юрі. За його думкою через високий зріст британець буде вимушений постійно розкривати свій захист.

Подробиці коментарів промоутера, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Яка різниця між Тайсоном та всіма 20 опонентами Саші, які були до нього? Всі хочуть нокаутувати суперника, це нормально, природно для боксера, який виходить в ринг. Питання - а чи здатен він нокаутувати Усика? Зазвичай відповідь отримуємо на ТБ за PPV", — каже Красюк.

Цілитися в корпус — відкриватися

Журналісти питають про Ф’юрі який сказав, що не вірить в удари в корпус Усику, а битиме лише в голову. 

"Це розумно з його боку, якщо оцінювати з технічної сторони. Бо якщо високий Тайсон почне цілитися в корпус нижчого Усика – відкриє свій захист. Це може стати критичною помилкою. Думаю, він роздумує розумно", — додав представник українського боксера.

Під час пресконференції Циганський король багато ображав суперника, але Усика це, схоже, тільки тішило та підбадьорювало. Він відповідав "Більше, більше".

Нагадаємо, що поєдинок Усик – Ф’юрі відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії.

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