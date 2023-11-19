Красюк рассказал, почему высокому Фьюри будет сложно драться с Усиком

Красавец и Усик. Фото: Reuters

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Усика Александр Красюк поделился своим мнением о слабых местах следующего соперника украинца Тайсона Фьюри. По его мнению, из-за высокого роста британец будет вынужден постоянно раскрывать свою защиту.

Подробности комментариев промоутера в материале Новини.LIVE.

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"Какая разница между Тайсоном и всеми 20 оппонентами Саши, которые были до него? Все хотят нокаутировать соперника, это нормально, естественно для выходящего в ринг боксера. Вопрос - а способен ли он нокаутировать Усика? Обычно ответ получаем на ТВ по PPV", — говорит Красюк.

Целиться в корпус – открываться

Журналисты спрашивают о Фьюри, который сказал, что не верит в удары в корпус Усику, а будет бить только в голову.

"Это разумно с его стороны, если оценивать с технической стороны. Если высокий Тайсон начнет целиться в корпус низшего Усика - откроет свою защиту. Это может стать критической ошибкой. Думаю, он раздумывает разумно", — добавил представитель украинского боксера.

Они будут иметь возможность получить в Usyk's head.



Им все равно, это раллет Fury more that he can't. И я знаю, что это Brit, но это как clown. Я ловлю Usyk, чтобы сделать работу на нем. pic.twitter.com/uhbUczIrsm — Spank The Bookies (@SpankTheBookies) November 16, 2023

Во время пресс-конференции Цыганский король много хамил и оскорблял соперника, но Усика это, похоже, только радовало и ободряло. Он отвечал "Больше, больше".

Напомним, что поединок Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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