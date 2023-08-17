Красніков покинув "Дніпро-1": зосередиться на "Металісті"
Відомий український футбольний функціонер Євген Красніков покинув посаду спортивного директора "Дніпра-1". Він повертається на роботу до Харкова.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.
Красніков прийшов на посаду влітку 2022 року. За його креатури команду очолив Олександр Кучер та були підписані легіонери, з яких залишилися лише аргентинці Бланко та Пуріта.
Цього разу дива зробити не вдалося
За словами Краснікова, він прийшов у команду, щоб очолити селекцію клубу та сформувати тренерський штаб. Функціонер вважає, що в минулому сезоні команда була боєздатною, тому й боролася за чемпіонство.
"На сьогоднішній момент у Дніпрі залишилася команда, яка і у цьому сезоні готова боротися з чемпіонство. Після закінчення сезону я довго розмірковував над цим рішенням, але вважаю його абсолютно вірним, бо більшого, ніж я дав, на сьогодні СК Дніпро-1 я дати не можу", — сказав Красніков.
Функціонер зазначив, що в клубі залишаються фахівці, які можуть підняти команду на новий рівень.
Також Красніков подякував "Дніпру-1" за спільну роботу й оголосив про повернення в "Металіст".
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