Красников покинул "Днепр-1": сосредоточится на "Металлисте"
Известный украинский футбольный функционер Евгений Красников покинул пост спортивного директора "Днепра-1". Он возвращается на работу в Харьков.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.
Красников вступил в должность летом 2022 года. При его креатуре команду возглавил Александр Кучер и были подписаны легионеры, из которых остались только аргентинцы Бланко и Пурита.
На этот раз чуда сделать не удалось
По словам Красникова, он пришел в команду, чтобы возглавить селекцию клуба и сформировать тренерский штаб. Функционер считает, что в прошлом сезоне команда была боеспособной, потому и боролась за чемпионство.
"На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться за чемпионство. После окончания сезона я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно верным, потому что большего, чем я дал, на сегодняшний момент СК Днепр-1 я дать не могу", — сказал Красников.
Функционер отметил, что в клубе остаются специалисты, которые могут поднять команду на новый уровень.
Также Красников поблагодарил "Днепр-1" за совместную работу и объявил о возвращении в "Металлист".
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