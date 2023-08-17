Красников покинул "Днепр-1": сосредоточится на "Металлисте"

Евгений Красников. Фото: Google

Известный украинский футбольный функционер Евгений Красников покинул пост спортивного директора "Днепра-1". Он возвращается на работу в Харьков.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

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Красников вступил в должность летом 2022 года. При его креатуре команду возглавил Александр Кучер и были подписаны легионеры, из которых остались только аргентинцы Бланко и Пурита.

На этот раз результат от Красникова и Кучера был не тот, который ждали. Фото: "Металлист"

На этот раз чуда сделать не удалось

По словам Красникова, он пришел в команду, чтобы возглавить селекцию клуба и сформировать тренерский штаб. Функционер считает, что в прошлом сезоне команда была боеспособной, потому и боролась за чемпионство.

"На сегодняшний момент в Днепре осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться за чемпионство. После окончания сезона я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно верным, потому что большего, чем я дал, на сегодняшний момент СК Днепр-1 я дать не могу", — сказал Красников.

Функционер отметил, что в клубе остаются специалисты, которые могут поднять команду на новый уровень.

Также Красников поблагодарил "Днепр-1" за совместную работу и объявил о возвращении в "Металлист".

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