Красніков заявив, що не знає президента "Дніпра-1"

Колишній спортивний директор клубу Євген Красніков. Фото: Google

Колишній спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков відповів на критику почесного президента клубу Юрія Берези. Останній раніше назвав Олександра Кучера та Краснікова винуватцями вильоту з єврокубків.

Відповідь Краснікова опублікував портал "Український футбол".

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Зазначимо, що "Дніпро-1" спершу покинув Красніков, який повернувся до "Металісту", а після чергової втрати очок з "Оболонню" у відставку подав Кучер.

Колишній головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер та колишній спортивний директор клубу Євген Красніков. Фото: "Дніпро-1"

Красніков не знає хто це

За словами Краснікова, він не знає хто такий Юрій Береза.

"Інтерв’ю Берези я не читав. Я не знаю, хто такий Береза, ніколи його не бачив і жодного разу з ним не спілкувався", — сказав Красніков.

Стосовно критики своєї роботи функціонер заявив, що вони з Кучером минулого сезону дали команді результат — друге місце в УПЛ та плейофф Ліги Конференцій. Красніков також додав, що саме під їх керівництвом форвард Артем Довбик став кращим бомбардиром чемпіонату.

"Чия заслуга трансферу Довбика? Насамперед це заслуга самого Артема, який забив 24 голи минулого сезону. Але, крім того, що він чудовий футболіст, він ще порядна людина. Артем міг піти вільним агентом і отримати кращий контракт, а його агент Олексій Люндовський — хороші комісійні. До честі Артема та його агента, він продовжив контракт з "Дніпром-1" і дав заробити пристойні гроші клубу, в якому став зіркою", — зазначив Красніков.

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