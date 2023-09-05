Красников заявил, что не знает президента "Днепра-1"

Бывший спортивный директор клуба Евгений Красников. Фото: Google

Бывший спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников ответил на критику почетного президента клуба Юрия Березы. Последний ранее назвал Александра Кучера и Красникова виновниками вылета из еврокубков.

Ответ Красникова опубликовал портал "Украинский футбол" .

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Отметим, что "Днепр-1" сначала покинул вернувшийся к "Металлисту" Красников, а после очередной потери очков с "Оболонью" в отставку подал Кучер.

Бывший главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер и бывший спортивный директор клуба Евгений Красников. Фото: "Днепр-1"

Красников не знает, кто это

По словам Красникова, он не знает, кто такой Юрий Береза.

"Интервью Березы я не читал. Я не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и ни разу с ним не общался", — сказал Красников.

Что касается критики своей работы, функционер заявил, что они с Кучером в прошлом сезоне дали команде результат — второе место в УПЛ и плей-офф Лиги Конференций. Красников также добавил, что именно за их руководства форвард Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата.

"Чья заслуга трансфера Довбика? В первую очередь это заслуга самого Артема, забившего 24 гола в прошлом сезоне. Но кроме того, что он отличный футболист, он еще порядочный человек. Артем мог пойти свободным агентом и получить лучший контракт, а его агент Алексей Люндовский — хорошие комиссионные.К чести Артема и его агента, он продлил контракт с "Днепром-1" и дал заработать приличные деньги клубу, в котором стал звездой", — отметил Красников.

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

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