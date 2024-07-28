Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Краснопір розповів, чому не святкував свій переможний гол у ворота Марокко arrow

Краснопір розповів, чому не святкував свій переможний гол у ворота Марокко

28 липня 2024 06:28
оновлено: 01:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Краснопір розповів, чому не радів голу у ворота збірної Марокко
Форвард збірної України Ігор Краснопір. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На олімпійському футбольному турнірі пройшов матч другого туру групового етапу між Україною та Марокко (2:1). Переможний гол синьо-жовтих на 8-й доданій хвилині забив Ігор Краснопір.

Після гри в ефірі "Суспільне Спорт" Краснопір розповів про перемогу над Марокко.

Читайте також:

У Краснопіра не було емоцій

Після забитого голу Краснопір не святкував та взагалі не був радий забитому м’ячу. За словами футболіста, у нього настільки сильно збилось дихання, що залишалось лише лежати мовчки на газоні.

"Якщо чесно, я просто лежав у цей момент, у мене була дуже сильна задишка. Коли я забивав м’яч, думав, що гол зарахують і навіть не припускав, що його перевірятимуть. Просто відпочивав", — сказав Краснопір.

Футболіст відзначив тиск з боку вболівальників суперника. Краснопір зазначив, що грати було дуже важко через освистування з боку трибун й це психологічно тиснуло на команду.

Форвард додав, що, як професіонали, вони мають підлаштовуватися під різні обставини та справлятися з тиском, що вони й зробили.

Щодо подальших планів для збірної України, Краснопір сказав, що цей матч слід забути та зосередити всі думки на наступній грі з Аргентиною, яка буде фіналом у групі за вихід у раунд плей-оф.

Зазначимо, що після двох турів всі команди в квартеті України мають по три бали. Підопічні Руслана Ротаня займають третє місце, поступаючись Марокко лише за жовтими картками та через видалення.

Нагадаємо, Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець

Шапаренко готується до трансферу з "Динамо" — клуб отримав пропозицію щодо гравця

Довбик образив відомого топового тренера

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу. 

В Усика назвали гонорар за третій бій з Джошуа.

футбол Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад