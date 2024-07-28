Краснопір розповів, чому не радів голу у ворота збірної Марокко

Форвард збірної України Ігор Краснопір. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

На олімпійському футбольному турнірі пройшов матч другого туру групового етапу між Україною та Марокко (2:1). Переможний гол синьо-жовтих на 8-й доданій хвилині забив Ігор Краснопір.

Після гри в ефірі "Суспільне Спорт" Краснопір розповів про перемогу над Марокко.

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Після забитого голу Краснопір не святкував та взагалі не був радий забитому м’ячу. За словами футболіста, у нього настільки сильно збилось дихання, що залишалось лише лежати мовчки на газоні.

"Якщо чесно, я просто лежав у цей момент, у мене була дуже сильна задишка. Коли я забивав м’яч, думав, що гол зарахують і навіть не припускав, що його перевірятимуть. Просто відпочивав", — сказав Краснопір.

Футболіст відзначив тиск з боку вболівальників суперника. Краснопір зазначив, що грати було дуже важко через освистування з боку трибун й це психологічно тиснуло на команду.

Форвард додав, що, як професіонали, вони мають підлаштовуватися під різні обставини та справлятися з тиском, що вони й зробили.

Щодо подальших планів для збірної України, Краснопір сказав, що цей матч слід забути та зосередити всі думки на наступній грі з Аргентиною, яка буде фіналом у групі за вихід у раунд плей-оф.

Зазначимо, що після двох турів всі команди в квартеті України мають по три бали. Підопічні Руслана Ротаня займають третє місце, поступаючись Марокко лише за жовтими картками та через видалення.

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