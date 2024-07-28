Краснопир рассказал, почему не радовался голу в ворота сборной Марокко

Форвард сборной Украины Игорь Краснопир. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

На олимпийском футбольном турнире прошел матч второго тура группового этапа между Украиной и Марокко (2:1). Победный гол сине-желтых на 8-й добавленной минуте забил Игорь Краснопир.

После игры в эфире "Общественное Спорт" Краснопир рассказал о победе над Марокко.

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У Краснопира не было эмоций

После забитого гола Краснопир не праздновал и вообще не был рад забитому мячу. По словам футболиста, у него настолько сильно сбилось дыхание, что мог только лежать молча на газоне.

"Если честно, я просто лежал в этот момент, у меня была очень сильная отдышка. Когда я забивал мяч, думал, что гол засчитают и даже не предполагал, что его будут проверять. Просто отдыхал", — сказал Краснопир.

Футболист отметил давление со стороны болельщиков соперника. По словам Игоря, играть было очень тяжело из-за освистывания со стороны трибун, что психологически давило на команду.

Форвард добавил, что как профессионалы они должны подстраиваться под разные обстоятельства и справляться с давлением, как они и сделали.

По поводу дальнейших планов для сборной Украины, Краснопир сказал, что этот матч следует забыть и сосредоточить все мнение на следующей игре с Аргентиной, которая будет финалом в группе за выход в раунд плей-офф.

Отметим, что после двух туров у всех команд в квартете Украины по три балла. Подопечные Руслана Ротаня занимают третье место, уступая Марокко только по желтым карточкам и из-за удаления.

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