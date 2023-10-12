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Краснопір, В’юнник та Квасниця приносять перемогу молодіжній збірній України над Люксембургом

12 жовтня 2023 22:57
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Краснопір, В’юнник та Квасниця приносять перемогу молодіжній збірній України над Люксембургом
Молодіжна збірна України. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У рамках відбору на молодіжний чемпіонат Європи 2025 року збірна України U21 впевнено здолала команду Люксембурга. У першому таймі гол забив Краснопір, а в другому — В’юнник та Квасниця.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Весь перший тайм українці провели в атаках, але забити вийшло лише в роздягальню. Відзначився Ігор Краснопір після пасу Віталія Романа, який отримав передачу після відмінної діагоналі від Володимира Бражка.

В'юнник забив та віддав гольовий пас

Другий гол забив Богдан В'юнник, який вийшов на заміну, а асист на свій рахунок записав Назарій Волошин. До розгрому рахунок довів ще один футболіст, який з'явився на полі по ходу матчу, а саме Ілля Квасниця. Гольовий пас на нього віддав цього разу В'юнник, який записав асист до голу.

Наступний поєдинок у відборі підопічні Унаї Мельгоси проведуть 16 жовтня, зігравши з Англією. Поєдинок пройде в Кошице.

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