Краснопір, В’юнник та Квасниця приносять перемогу молодіжній збірній України над Люксембургом

Молодіжна збірна України. Фото: УАФ

У рамках відбору на молодіжний чемпіонат Європи 2025 року збірна України U21 впевнено здолала команду Люксембурга. У першому таймі гол забив Краснопір, а в другому — В’юнник та Квасниця.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Весь перший тайм українці провели в атаках, але забити вийшло лише в роздягальню. Відзначився Ігор Краснопір після пасу Віталія Романа, який отримав передачу після відмінної діагоналі від Володимира Бражка.

В'юнник забив та віддав гольовий пас

Другий гол забив Богдан В'юнник, який вийшов на заміну, а асист на свій рахунок записав Назарій Волошин. До розгрому рахунок довів ще один футболіст, який з'явився на полі по ходу матчу, а саме Ілля Квасниця. Гольовий пас на нього віддав цього разу В'юнник, який записав асист до голу.

🇱🇺 0:3 🇺🇦



✅ Second win, 6/6

✅ Second clean sheet

🔜 16.10 ⚔️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/zTE3EAldkd — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 12, 2023

Наступний поєдинок у відборі підопічні Унаї Мельгоси проведуть 16 жовтня, зігравши з Англією. Поєдинок пройде в Кошице.

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