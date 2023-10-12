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Краснопир, Вьюнник и Квасница приносят победу молодежной сборной Украины над Люксембургом

12 октября 2023 22:57
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Краснопир, Вьюнник и Квасница приносят победу молодежной сборной Украины над Люксембургом
Молодежная сборная Украины. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2025 сборная Украины U21 уверенно одолела команду Люксембурга. В первом тайме гол забил Краснопир, а во втором Вьюнник и Квасница.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Весь первый тайм украинцы провели в атаках, но забить вышло только в раздевалку. Отличился Игорь Краснопир после паса Виталия Романа, получившего передачу после отличной диагонали от Владимира Бражко.

Вьюнник забил и отдал голевой пас

Второй гол забил вышедший на замену Богдан Вьюнник, а ассист на свой счет записал Назарий Волошин. До разгрома счет довел еще один футболист, появившийся на поле по ходу матча, а именно Илья Квасница. Голевой пас на него отдал на этот раз Вьюнник, записавший ассист к голу.

Следующий поединок в отборе подопечные Унаи Мельгосы проведут 16 октября, сыграв с Англией. Поединок пройдет в Кошице.

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