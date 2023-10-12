Молодіжна збірна України зіграє проти Люксембургу: де та коли дивитись

Молодіжна збірна України. Фото: УАФ

Сьогодні, 12 жовтня молодіжна збірна України проведе свій другий поєдинок у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21). Команда Унаї Мельгоси зіграє у гостях проти команди Люксембургу.

Де дивитись трансляцію, а також хто у складі, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Відбірний цикл чемпіонату Європи молодіжна збірна України, яку тренує іспанець Унаї Мельгоса, розпочала 12 вересня з перемоги в номінально домашньому матчі, що відбувся в словацькому Попраді, над командою Північної Ірландії — 1:0. Єдиний гол на 70-й хвилині забив Роман.

Також у групі F, окрім цих двох збірних, виступають Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург. Гра проти Люксембургу відбудеться в другому за населенням місті Великого Герцогства, Еш-сюр-Альзетті, на арені імені Еміля Майріша й розпочнеться о 19:30 за місцевим часом (о 20:30 за київським).

2️⃣ The second match of the Ukraine team U-21 in the qualifying for Euro-2025!



🗓️ An away match against the Luxembourg U-21. It starts at 20:30!



Let’s go, guys! ✊ pic.twitter.com/t0YhieGmdp — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 12, 2023

Мочи можна наживо побачити на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Чернігів тощо).

Судитиме поєдинок ісландська бригада арбітрів на чолі з Вільяльмуром Тораррінсоном.

"У Люксембургу є швидкі гравці в атакувальній лінії. Так, проти Англії вони більшу кількість часу захищалися й намагалися вразити суперника на контратаках, але проти Північної Ірландії вони добре розпочали, контролюючи мʼяч, забили гол і перемогли. У четвер буде непростий матч", — зазначив напередодні головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кіріл Фесюн ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Костянтин Вівчаренко ("Динамо" Київ), Антон Боль, Арсеній Батагов (обидва — "Зоря" Луганськ), Мар’ян Фарина ("Металіст 1925" Харків), Даніл Скорко ("Олександрія"), Артем Смоляков ("Полісся" Житомир), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва — "Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — "Динамо" Київ), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Ілля Квасниця ("Рух" Львів), Максим Кучерявий ("Сент-Джонстон", Шотландія), Максим Брагару ("Чорноморець" Одеса), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк).

Нападники: Єгор Гунічев ("Минай"), Ігор Краснопір ("Оболонь" Київ), Богдан В’юнник ("Шахтар" Донецьк).

Третій свій поєдинок, номінально домашній з англійськими однолітками, синьо-жовті проведуть 16 жовтня у словацьких Кошицях на стадіоні "Кошицька футболова арена". Початок зустрічі — о 18:30 за місцевим часом (о 19:30 за київським).

Нагадаємо, Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення.

Роналду загрожують суворим покаранням: кар'єра португальця у небезпеці.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди

Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо.

Буяльський піде з "Динамо" вже у січні: куди перейде гравець.