Молодежная сборная Украины сыграет против Люксембурга: где и когда смотреть

Молодежная сборная Украины. Фото: УАФ

Сегодня, 12 октября, молодежная сборная Украины проведет свой второй поединок в отборочном турнире Евро-2025 (U-21). Команда Уная Мельгосы сыграет в гостях против команды Люксембурга.

Где смотреть трансляцию, а также в составе, в материале Новини.LIVE.

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Отборочный цикл чемпионата Европы молодежная сборная Украины, которую тренирует испанец Унаи Мельгоса, начала 12 сентября с победы в номинально домашнем матче, состоявшемся в словацком Попраде, над командой Северной Ирландии - 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Роман.

Также в группе F, кроме двух сборных, выступают Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Игра против Люксембурга состоится во втором по населению городе Великого Герцогства, Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша и начнется в 19:30 по местному времени (в 20:30 по киевскому).

2️⃣ Второй матч Ukraine team U-21 в качественном для Евро-2025!



🗓️ An away match против Luxembourg U-21. It starts at 20:30!



Let's go, ребята! ✊ pic.twitter.com/t0YhieGmdp — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) Октябрь 12, 2023

Мочи можно вживую увидеть на сайте Общественное Спорт, а также на местных телеканалах Общественного (Общественное Киев, Общественное Чернигов и т.д.).

Будет судить поединок исландская бригада арбитров во главе с Вильяльмуром Торарринсоном.

"В Люксембурге есть быстрые игроки в атакующей линии. Да, против Англии они большее количество времени защищались и пытались поразить соперника на контратаках, но против Северной Ирландии они хорошо начали, контролируя мяч, забили гол и победили. В четверг будет непростой матч", — отметил накануне главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Антон Боль, Арсений Батагов (оба - "Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" "Житомир", Виталий Роман, Роман Дидык (оба - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Александр Яцик ("Заря" Луганск), Илья Квасница (" Движение "Львов", Максим Кудрявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк).

Нападающие: Егор Гуничев ("Минай"), Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Богдан Вьюник ("Шахтер" Донецк).

Третий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацких Кошицах на стадионе "Кошицкая футболная арена". Начало встречи – в 18:30 по местному времени (в 19:30 по киевскому).

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