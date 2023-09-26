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Мельгоса оприлюднив заявку молодіжної збірної України на матчі з Англією та Люксембургом

26 вересня 2023 13:45
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Мельгоса оприлюднив заявку молодіжної збірної України на матчі з Англією та Люксембургом
Назар Волошин у матчі з ЛНЗ. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер молодіжної збірної України визначився із заявкою на поєдинки відбірної кампанії Євро-2025. Унаї Мельгоса викличе на два найближчих матчі 24 футболісти.

Україна U-21 зіграє з однолітками із Люксембургу та Англії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

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Молодіжні збірні України, Англії, Сербії та Люксембургу продовжують лідирувати у турнірній таблиці групи "F" після одного поєдинку. Усі ці команди набрали по три очки (Люксембург зіграв два матчі). Також у цій групі за вихід до основної сітки турніру борються Азербайджан та Північна Ірландія.

молодіжна збірна України
Молодіжна збірна України перед матчем Фото: пресслужба УАФ

У жовтні підопічні Унаї Мельгоси проведуть одразу два матчі відбору на молодіжний Євро-2025. Унаї Мельгоса вже оголосив прізвища футболістів, які включені до заявки на ці зустрічі.

Заявка збірної України U-21

Голкіпери: Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Яків Кінарейкін ("Дніпро-1" Дніпро), Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Костянтин Вівчаренко ("Динамо" Київ), Антон Боль, Арсеній Батагов (обидва — "Зоря" Луганськ), Мар'ян Фаріна ("Металіст 1925" Харків), Данил Скорко ("Олександрія"), Артем Смоляков ("Полісся" Житомир), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва — "Рух" Львів), Володимир Салюк ("Чорноморець" Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — "Динамо" Київ), Валентин Рубчинський ("Дніпро-1" Дніпро), Олександр Яцик ("Зоря" Луганськ), Ілля Квасниця (" Рух "Львів), Максим Кучерявий ("Сент-Джонстон", Шотландія), Максим Брагару ("Чорноморець" Одеса), Олег Очеретько ("Шахтар" Донецьк).

Форварди: Єгор Гунічєв ("Мінай"), Ігор Краснопір ("Оболонь" Київ), Богдан В'юник ("Шахтар" Донецьк).

Молодіжна збірна України зіграє у жовтні два поєдинки:

  • 12.10 Люксембург — Україна (Еш-сюр-Альзетті);
  • 16.10 Україна — Англія (Кошице, Словаччина). 

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