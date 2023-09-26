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Мельгоса обнародовал заявку молодежной сборной Украины на матчи с Англией и Люксембургом

26 сентября 2023 13:45
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Мельгоса обнародовал заявку молодежной сборной Украины на матчи с Англией и Люксембургом
Назар Волошин в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер молодежной сборной Украины определился с заявкой на поединки отборочной кампании Евро-2025. Унаи Мельгоса вызовет на два ближайших матча 24 футболиста. 

Украина U-21 сыграет со сверстниками из Люксембурга и Англии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ. 

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Молодежные сборные Украины, Англии, Сербии и Люксембурга продолжают лидировать в турнирной таблице группы "F" после одного поединка. Все эти команды набрали по три очка (Люксембург сыграл два матча). Также в этой группе за выход в основную сетку турнира борются Азербайджан и Северная Ирландия. 

молодежная сборная Украины
Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: пресс-служба УАФ

В октябре подопечные Унаи Мельгосы проведут сразу два матча отбора на молодежный Евро-2025. Унаи Мельгоса уже объявил фамилии футболистов, которые включены в заявку на эти встречи. 

Заявка сборной Украины U-21 

Голкиперы: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Антон Боль, Арсений Батагов (оба — "Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Данил Скорко ("Александрия"), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Роман Дидык (оба — "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба — "Динамо" Киев), Валентин Рубчинский ("Днепр-1" Днепр), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Илья Квасница ("Рух" Львов), Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон", Шотландия), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк).

Форварды: Егор Гуничев ("Минай"), Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев), Богдан Вьюник ("Шахтер" Донецк).

Молодежная сборная Украины сыграет в октябре два поединка: 

  • 12.10 Люксембург — Украина (Эш-сюр-Альзетти);
  • 16.10 Украина — Англия (Кошице, Словакия). 

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