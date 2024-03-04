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Криськів прокоментував скандал у матчі Шахтаря та Кривбаса

4 березня 2024 12:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Криськів прокоментував скандал у матчі Шахтаря та Кривбаса
Дмитро Криськів святкує гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" розгромив "Кривбас" з рахунком 5:2. Один із голів "гірників" викликав жваве обговорення серед експертів, уболівальників та футболістів команди з Кривого Рогу.

Хавбек "Шахтаря" Дмитро Криськів прокоментував скандальний епізод в інтерв'ю УПЛ ТВ.

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Дмитро Криськів став автором двох голів у поєдинку "Шахтаря" з "Кривбасом". До одного із м'ячів, які забив 23-річний півзахисник, виникли серйозні питання.

Шахтар Донецьк
"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Суддя призначив штрафний за порушення правил проти Олександра Зубкова. Поки гравці "Кривбасу" піднімали півзахисника на ноги, "Шахтар" швидко розіграв стандартне становище та забив гол. При цьому криворізькі футболісти не були готові до оборони.

Шахтар Донецьк
Криськів вітає партнерів за командою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що сказав Криськів про скандальний гол

Футболіст "Шахтаря" нагадав про те, що у правилах футболу немає пункту, який би забороняв швидкий розіграш штрафного удару. У деяких випадках суддя просить гравців продовжити гру після того, як надасть спеціальний сигнал. В інших епізодах штрафного майданчика можна розіграти у будь-який час. Формально Криськів не порушував правила.

"Гравці "Кривбасу" піднімали на ноги Зубкова, коли ми розіграли штрафний. Безумовно, вони вчинили добре, але не можна втрачати концентрацію під час матчу. Я просто побачив можливість і скористався з неї", — розповів Дмитро Криськів.

Після 19 турів "Шахтар" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, але "гірники" мають два матчі в запасі.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.

Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом. 

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скандал
спорт
футбол
ФК Шахтар
УПЛ
Дмитро Криськів
Кривбасс

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