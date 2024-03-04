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Крыськив прокомментировал скандал в матче Шахтера и Кривбасса

4 марта 2024 12:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Крыськив прокомментировал скандал в матче Шахтера и Кривбасса
Дмитрий Крыськив празднует гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном матче 19 тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" разгромил "Кривбасс" со счетом 5:2. Один из голов "горняков" вызвал оживленное обсуждение среди экспертов, болельщиков и футболистов команды из Кривого Рога. 

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив прокомментировал скандальный эпизод в интервью УПЛ ТВ.

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Дмитрий Крыськив стал автором двух голов в поединке "Шахтера" с "Кривбассом". К одному из мячей, которые забил 23-летний полузащитник, возникли серьезные вопросы. 

Шахтер Донецк
"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Судья назначил штрафной за нарушение правил на Александре Зубкове. Пока игроки "Кривбасса" поднимали полузащитника на ноги, "Шахтер" быстро разыграл стандартное положение и забил гол. При этом криворожские футболисты не были готовы к обороне. 

Шахтер Донецк
Крыськив поздравляет партнеров по команде. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Что сказал Крыськив про скандальный гол 

Футболист "Шахтера" напомнил о том, что в правилах футбола нет пункта, который запрещал бы быстрый розыгрыш штрафного удара. В некоторых случаях судья просит игроков продолжить игру после того, как даст специальный сигнал. В остальных эпизодах штрафной можно разыграть в любое время. Формально Крыськив не нарушал правила. 

"Игроки "Кривбасса" поднимали на ноги Зубкова, когда мы разыграли штрафной. Безусловно, они поступили хорошо, но нельзя терять концентрацию во время матча. Я просто увидел возможность и воспользовался ей", — рассказал Дмитрий Крыськив. 

После 19 туров "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, но у "горняков" есть два матча в запасе. 

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина. 

скандал
спорт
футбол
ФК Шахтер
УПЛ
Дмитрий Крыськив
Кривбасс

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