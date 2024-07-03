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Криськів зробив заяву про мету збірної України на Олімпіаді-2024

3 липня 2024 16:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Криськів пояснив, чого збірна України хоче досягти на Олімпіаді
Дмитро Криськів радіє перемозі "Шахтаря". Фото: instagram.com/dima_kryskiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" Дмитро Криськів поділився враженням від виклику до збірної України. Хавбек став одним із п'яти футболістів "гірників", які поїдуть на Олімпіаду до Парижа.

Криськів назвав мету національної команди на дебютному для неї олімпійському турнірі в інтерв'ю офіційному сайту "Шахтаря".

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Головний тренер збірної України Руслан Ротань назвав список футболістів, які поїдуть на Олімпіаду-2024 до Парижа. У команді не було багатьох зірок, які дозволили їй вдало виступити на молодіжному Євро-2023.

Дмитро Криськів
Дмитро Криськів у складі "Шахтаря" під час підготовки до сезону. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Що Криськів думає про Олімпіаду

Однак Ротань уже заявив, що задоволений комплектуванням складу збірної України. Одним із футболістів, які поїдуть на Олімпіаду, виявився хавбек "Шахтаря" Дмитро Криськів. Він заявив, що розуміє відповідальність за виступ на дебютному для національної футбольної команди турнірі.

"Наше завдання дуже якісно і добре підготуватися, показати ту гру, яка в нас була раніше. Хочеться якнайшвидше почати грати на цьому турнірі", — розповів Криськів.

У рамках групової стадії футбольного турніру Літніх Олімпійських ігор збірна України зіграє з командами Марокко, Аргентини та Іраку.

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