Крыськив объяснил, чего сборная Украины хочет добиться на Олимпиаде

Дмитрий Крыськив радуется победе "Шахтера". Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Полузащитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Крыськив поделился впечатлением от вызова в сборную Украины. Хавбек стал одним из пяти футболистов "горняков", которые поедут на Олимпиаду в Париж.

Крыськив назвал цель национальной команды на дебютном для нее олимпийском турнире в интервью официальному сайту "Шахтера".

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Дмитрий Крыськив в составе "Шахтера" во время подготовки к сезону. Фото: instagram.com/dima_kryskiv/

Что Крыськив думает об Олимпиаде

Однако Ротань уже заявил, что доволен комплектованием состава сборной Украины. Одним из футболистов, которые поедут на Олимпиаду, оказался хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив. Он заявил, что понимает ответственность за выступление на дебютном для национальной футбольной команды турнире.

"Наша задача очень качественно и хорошо подготовиться, показать ту игру, которая у нас была раньше. Хочется поскорее начать играть на этом турнире", — рассказал Крыськив.

В рамках групповой стадии футбольного турнира Летних Олимпийских игр сборная Украины сыграет с командами Марокко, Аргентины и Ирака.

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