"Кривбас" може втратити Стецькова через проблеми з новим контрактом

Кривбас близький до втрати свого найкращого футболіста
Криворізький "Кривбас" може втратити одного зі своїх найкращих футболістів. З гравцем ніяк не можуть домовитись за новим контрактом.
Про це повідомив YouTube-канал ТаТоТаке.
"Кривбас" ніяк не може домовитися зі Стецьковим
За інформацією джерела, керівництво "Кривбасу" не може домовитись про продовження контракту з українським центральним захисником Тимуром Стецьковим.
У футболіста контракт, що діє, завершиться влітку 2025 року. Зараз із ним ведуть переговори про новий контракт, але цей процес триває дуже важко.
На цю мить "Кривбасу" заважає зацікавленість інших клубів у 26-річному гравці. Можливо, серед них є львівські "Карпати", яким раніше вже приписували інтерес до Стецькова.
Минулого сезону футболіст у 31 матчі Стецьков зробив 1 гол та п'ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1 млн євро.
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