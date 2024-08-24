"Кривбас" може втратити Стецькова через проблеми з новим контрактом

Футболісти "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" може втратити одного зі своїх найкращих футболістів. З гравцем ніяк не можуть домовитись за новим контрактом.

Про це повідомив YouTube-канал ТаТоТаке.

Читайте також:

"Кривбас" ніяк не може домовитися зі Стецьковим

За інформацією джерела, керівництво "Кривбасу" не може домовитись про продовження контракту з українським центральним захисником Тимуром Стецьковим.

У футболіста контракт, що діє, завершиться влітку 2025 року. Зараз із ним ведуть переговори про новий контракт, але цей процес триває дуже важко.

На цю мить "Кривбасу" заважає зацікавленість інших клубів у 26-річному гравці. Можливо, серед них є львівські "Карпати", яким раніше вже приписували інтерес до Стецькова.

Минулого сезону футболіст у 31 матчі Стецьков зробив 1 гол та п'ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1 млн євро.

Нагадаємо, трансфер Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші – куди перейде українець.

Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні, що відомо.

"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.

Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.

Джокович зворушливо звернувся до Алькараса після тенісного поєдинку.