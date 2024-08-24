Кривбас" может потерять Стецькова из-за проблем с новым контрактом

Футболисты "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбас"может потерять одного из своих лучших футболистов. С игроком никак не могут договориться по новому контракту.

Об этом сообщил YouTube-канал ТаТоТаке.

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"Кривбасс" никак не может договориться со Стецьковым

По информации источника, руководство "Кривбасса" не может договориться о продлении контракта с украинским центральным защитником Тимуром Стецьковым.

У футболиста действующий контракт завершится летом 2025 года. Сейчас с ним ведут переговоры о новом контракте, но этот процесс идет очень тяжело.

На текущий момент "Кривбассу" мешает заинтересованность других клубов в 26-летнем игроке. Возможно, в их числе есть львовские "Карпаты", которым ранее уже приписывали интерес к Стецькову.

В прошлом сезоне футболист в 31 матче Стецьков сделал 1 гол и пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1 млн евро.

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