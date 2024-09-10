Кривбас покарав свого гравця за відмову продовжити контракт із клубом

Футболісти "Кривбасу" перед матчем. Фото: instagram.com/t.stetskov98/

Керівництво "Кривбасу" відсторонило від тренувань одного зі своїх футболістів. Причина такого рішення полягає у відмові гравця продовжити контракт із клубом.

Тимур Стецьков не хоче виступати за команду з Кривого Рогу, повідомляє "ТаТоТаке".

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У понеділок, 9 вересня, Тимур Стецков перестав тренуватись у загальній групі футболістів "Кривбасу". Його усунули від занять, і тепер 26-річний захисник працює за індивідуальною програмою.

Тимур Стецьков під час матчу. Фото: instagram.com/t.stetskov98/

У Стецькова конфлікт із "Кривбасом"

Рішення про усунення футболіста від тренувань було ухвалено після того, як він відмовився продовжувати контракт із клубом. Керівництво "Кривбасу" та тренерський штаб команди обговорили ситуацію та погодили дії щодо Стецькова.

Контракт футболіста із криворізьким клубом діє до літа 2025 року. Вже за шість місяців Стецьков зможе вести переговори з іншими командами про трансфер у статусі вільного агента. Однак не виключено, що до відходу з "Кривбасу" Тимур не зможе вийти на поле.

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