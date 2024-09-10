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Кривбасс наказал футболиста, который не хочет продлевать контракт

10 сентября 2024 12:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Кривбасс наказал своего игрока за отказ продлить контракт с клубом
Футболисты "Кривбасса" перед матчем. Фото: instagram.com/t.stetskov98/
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство "Кривбасса" отстранило от тренировок одного из своих футболистов. Причина такого решения заключается в отказе игрока продлить контракт с клубом.

Тимур Стецков не хочет выступать за команду из Кривого Рога, сообщает "ТаТоТаке". 

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В понедельник, 9 сентября, Тимур Стецков перестал тренироваться в общей группе футболистов "Кривбасса". Его отстранили от занятий, и теперь 26-летний защитник работает по индивидуальной программе. 

Тимур Стецков
Тимур Стецков во время матча. Фото: instagram.com/t.stetskov98/

У Стецкова конфликт с "Кривбассом" 

Решение об отстранении футболиста от тренировок было принято после того, как он отказался продлевать контракт с клубом. Руководство "Кривбасса" и тренерский штаб команды обсудили ситуацию и согласовали действия по отношению к Стецкову. 

Контракт футболиста с криворожским клубом действует до лета 2025 года. Уже через шесть месяцев Стецков сможет вести переговоры с другими командами о трансфере в статусе свободного агента. Однако не исключено, что до ухода из "Кривбасса" Тимур не сможет выйти на поле. 

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13:26 На Виннитчине мужчина не явился в ТЦК после двух повесток — как его наказали

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