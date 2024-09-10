Кривбасс наказал своего игрока за отказ продлить контракт с клубом

Футболисты "Кривбасса" перед матчем. Фото: instagram.com/t.stetskov98/

Руководство "Кривбасса" отстранило от тренировок одного из своих футболистов. Причина такого решения заключается в отказе игрока продлить контракт с клубом.

Тимур Стецков не хочет выступать за команду из Кривого Рога, сообщает "ТаТоТаке".

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В понедельник, 9 сентября, Тимур Стецков перестал тренироваться в общей группе футболистов "Кривбасса". Его отстранили от занятий, и теперь 26-летний защитник работает по индивидуальной программе.

Тимур Стецков во время матча. Фото: instagram.com/t.stetskov98/

У Стецкова конфликт с "Кривбассом"

Решение об отстранении футболиста от тренировок было принято после того, как он отказался продлевать контракт с клубом. Руководство "Кривбасса" и тренерский штаб команды обсудили ситуацию и согласовали действия по отношению к Стецкову.

Контракт футболиста с криворожским клубом действует до лета 2025 года. Уже через шесть месяцев Стецков сможет вести переговоры с другими командами о трансфере в статусе свободного агента. Однако не исключено, что до ухода из "Кривбасса" Тимур не сможет выйти на поле.

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