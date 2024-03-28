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Кривбас поїде з Кривого Рогу — де гратиме команда

28 березня 2024 15:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кривбас поїде з Кривого Рогу — де гратиме команда
Футболісти "Кривбасу" святкують гол. Фото: instagram.com/fckryvbas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво українського клубу "Кривбас" розглядає декілька варіантів для переїзду команди. Йдеться про такі країни, як Польща, Німеччина та Англія.

"Кривбас" продовжує боротися за місце у єврокубках, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Україна на годині".

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Віцепрезидент "Кривбасу" Артем Гагарін розповів про плани клубу з переїзду із Кривого Рогу. Йдеться про те, що підопічні Юрія Вернидуба гратимуть свої єврокубкові матчі за кордоном.

Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб спостерігає за грою команди. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Плани "Кривбасу" на новий сезон

Якщо клуб із Кривого Рогу займе за підсумками сезону місце в турнірній таблиці, яке дозволить виступити в єврокубках, "Кривбас" переїде в інше місто. Клуб не зможе проводити єврокубкові поєдинки в Україні.

"Кривбас" розглядає Німеччину, Англію та Польщу як країни для проведення домашніх єврокубкових матчів. Це забезпечить безпеку глядачам, які захочуть відвідати ці поєдинки.

Український клуб намагатиметься обрати місто, чиї традиції історично близькі та зрозумілі мешканцям Кривого Рогу. Це має бути індустріальний населений пункт, де давно не проводилося єврокубкових матчів.

Після 21 поєдинку української Прем'єр-ліги "Кривбас" набрав 43 очки. Команда Юрія Вернидуба посідає друге місце у турнірній таблиці.

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