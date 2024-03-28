Кривбасс уедет из Кривого Рога — где будет играть команда

Футболисты "Кривбасса" празднуют гол. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Руководство украинского клуба "Кривбасс" рассматривает несколько вариантов для переезда команды. Речь идет о таких странах, как Польша, Германия и Англия.

"Кривбасс" продолжает бороться за место в еврокубках, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Україна на часі".

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о планах клуба по переезду из Кривого Рога. Речь идет о том, что подопечные Юрия Вернидуба будут играть свои еврокубковые матчи за границей.

Юрий Вернидуб наблюдает за игрой команды. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Планы "Кривбасса" на новый сезон

В случае, если клуб из Кривого Рога займет по итогам сезона место в турнирной таблице, которое позволит выступить в еврокубках, "Кривбасс" переедет в другой город. Клуб не сможет проводить еврокубковые поединки в Украине.

"Кривбасс" рассматривает Германию, Англию и Польшу как страны для проведения домашних еврокубковых матчей. Это обеспечит безопасность зрителям, которые захотят посетить эти поединки.

Украинский клуб постарается выбрать город, чьи традиции исторически близки и понятны жителям Кривого Рога. Это должен быть индустриальный населенный пункт, в котором давно не проводилось еврокубковых матчей.

После 21 поединка украинской Премьер-лиги "Кривбасс" набрал 43 очка. Команда Юрия Вернидуба занимает второе место в турнирной таблице.

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