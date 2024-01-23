Кривбас відпустив двох гравців під час боротьби за чемпіонський титул

Гравці "Кривбасу" під час матчу. Фото: instagram.com/semmi.17/

Закарпатський футбольний клуб "Минай" поповнив склад одразу двома гравцями "Кривбасу". Тренерський штаб Юрія Вернибуда вирішив відпустити футболістів до кінця сезону.

Владислав Семотюк та Денис Устименко продовжать кар'єру у ФК "Минай", повідомляє Instagram-аккаунт закарпатського клубу.

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"Кривбас" лідирує у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги за підсумками першої половини сезону 2023/2024. Попереду команда має складну боротьбу за чемпіонський титул, але тренерський штаб криворізького клубу ухвалив рішення відпустити відразу двох гравців, яким не вистачало практики.

Владислав Семотюк під час виступів за "Кривбас". Фото: instagram.com/semmi.17/

Трансфери "Кривбасу"

Юрій Вернидуб відпустив у "Минай" 23-річного півзахисника Владислава Семотюка та 24-річного форварда Дениса Устименка. Йдеться про оренду до кінця цього сезону.

Семетюк встиг зіграти у чотирьох поєдинках у першій половині сезону. Загалом на його рахунку 11 поєдинків в УПЛ та 69 зустрічі у Першій лізі. Раніше він виступав за київський "Арсенал" та "Прикарпаття".

У сезоні 2023/2024 Устименко зіграв п'ять поєдинків, а загалом він провів у рамках УПЛ 62 матчі. До "Кривбасу" форвард виступав за "Олександрію".

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