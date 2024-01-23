Кривбасс отпустил двух игроков во время борьбы за чемпионский титул

Игроки "Кривбасса" во время матча. Фото: instagram.com/semmi.17/

Закарпатский футбольный клуб "Минай" пополнил состав сразу двумя игроками "Кривбасса". Тренерский штаб Юрия Вернибуда принял решение отпустить футболистов до конца сезона.

Владислав Семотюк и Денис Устименко продолжат карьеру в ФК "Минай", сообщает Instagram-аккаунт закарпатского клуба.

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Владислав Семотюк во время выступлений за "Кривбасс". Фото: instagram.com/semmi.17/

Трансферы "Кривбасса"

Юрий Вернидуб отпустил в "Минай" 23-летнего полузащитника Владислава Семотюка и 24-летнего форварда Дениса Устименко. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Семетюк успел сыграть в четырех поединках в первой половине сезона. В общей сложности на его счету 11 поединков в УПЛ и 69 встречи в Первой лиге. Раньше он выступал за киевский "Арсенал" и "Прикарпатье".

В сезоне 2023/2024 Устименко сыграл пять поединков, а в общей сложности он провел в рамках УПЛ 62 матча. До "Кривбасса" форвард выступал за "Александрию".

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