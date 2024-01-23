Кривбасс отпустил двух игроков во время борьбы за чемпионский титул
Закарпатский футбольный клуб "Минай" пополнил состав сразу двумя игроками "Кривбасса". Тренерский штаб Юрия Вернибуда принял решение отпустить футболистов до конца сезона.
Владислав Семотюк и Денис Устименко продолжат карьеру в ФК "Минай", сообщает Instagram-аккаунт закарпатского клуба.
"Кривбасс" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги по итогам первой половины сезона 2023/2024. Впереди у команды сложная борьба за чемпионский титул, но тренерский штаб криворожского клуба принял решение отпустить сразу двух игроков, которым не хватало практики.
Трансферы "Кривбасса"
Юрий Вернидуб отпустил в "Минай" 23-летнего полузащитника Владислава Семотюка и 24-летнего форварда Дениса Устименко. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.
Семетюк успел сыграть в четырех поединках в первой половине сезона. В общей сложности на его счету 11 поединков в УПЛ и 69 встречи в Первой лиге. Раньше он выступал за киевский "Арсенал" и "Прикарпатье".
В сезоне 2023/2024 Устименко сыграл пять поединков, а в общей сложности он провел в рамках УПЛ 62 матча. До "Кривбасса" форвард выступал за "Александрию".
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