Кривцов допоміг Інтер Маямі перемогти Ванкувер — Мессі пропустив гру

Кривцов та "Інтер Маямі". Фото: Reuters

Український захисник Сергій Кривцов став одним з найкращих в складі "Інтер Маямі" та допоміг своїй команді перемогти "Ванкувер" з рахунком 2:1. Таким чином команда Бекхема закріпилась на першомі місці у Східній Конференції МЛС.

Відео та оцінки — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Клуб Девіда Бекхема зумів двічі відзначитися у ворота суперника, на що господарі змогли відповісти лише одним забитим м'ячем, попри те, що у них було більше моментів.

Кривцов другий за оцінкою

Причиною надійної оборони Інтера став українець Сергій Кривцов, який провів на полі усі 90 хвилин, отримавши оцінку за матч 7.5 балів від Flashscore. Це другий результат серед усіх гравців. Більше тільки у 29-річного Роберта Тейлора з Фінляндії 8,0.

Мессі пропускав матч, адже отримав відпочинок, як і Суарес. А от Хорді Альба зіграв. В нього 6,5.

Нагадаємо, після 16 зіграних матчів у рамках МЛС команда з Маямі посідає перше місце у своїй конференції, набравши 34 бали.

Нагадаємо, Трубін влітку залишить "Бенфіку" — українець перейде до топклубу.

Довбик може виграти престижний трофей — у "Жироні" зробили заяву.

Судаков за крок від трансферу з "Шахтаря" — деталі угоди.

Роналду перейде в "Баєр" — Хабі Алонсо зацікавлений у Кріштіану.

Мудрик дізнався, хто очолить "Челсі".