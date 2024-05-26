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Кривцов допоміг Інтер Маямі перемогти Ванкувер — Мессі пропустив гру

26 травня 2024 11:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кривцов допоміг Інтер Маямі перемогти Ванкувер — Мессі пропустив гру
Кривцов та "Інтер Маямі". Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український захисник Сергій Кривцов став одним з найкращих в складі "Інтер Маямі" та допоміг своїй команді перемогти "Ванкувер" з рахунком 2:1. Таким чином команда Бекхема закріпилась на першомі місці у Східній Конференції МЛС.

Відео та оцінки — у матеріалі Новини.LIVE.

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Кривцов другий за оцінкою

Причиною надійної оборони Інтера став українець Сергій Кривцов, який провів на полі усі 90 хвилин, отримавши оцінку за матч 7.5 балів від Flashscore. Це другий результат серед усіх гравців. Більше тільки у 29-річного Роберта Тейлора з Фінляндії 8,0.

Мессі пропускав матч, адже отримав відпочинок, як і Суарес. А от Хорді Альба зіграв. В нього 6,5.

Нагадаємо, після 16 зіграних матчів у рамках МЛС команда з Маямі посідає перше місце у своїй конференції, набравши 34 бали.

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Ліонель Мессі
Девід Бекхем
Жорді Альба
Інтер Маямі
Сергій Кривцов
Луїс Суарес

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